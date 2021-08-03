Osmancık’ta 450 adet keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün keklik üretim çiftliklerinde üretilen 450 adet keklik Osmancık İlçesinde kınalı keklik için uygun habitatlara yerleştirildi.

Kınalı keklik popülasyonu azalan veya yok olan alanlara salınan keklikler, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Mustafa Gözler, Başpınar Muhtarı Kazım Korkmaz ve Osmancık Kara Avcılar ve Atıcılar Derneği yetkililerinin katılımı ile Başpınar ve Sütlüce köyü kırsalında doğaya bırakıldı.

Osmancık’ta 19 köye yerleştirilecek kınalı kekliklerin popülasyonun artması ile birlikte gerek tarım alanlarında gerekse ormanlık alanlarda ortaya çıkabilecek zararlılarla mücadele etmek, gerekse tabiattaki doğal döngünün sağlanması amaçlanıyor. Keklik salımı gerçekleştirilen sahalar keklik avına kapatılacak.

(Haber Merkezi)

