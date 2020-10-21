Son Dakika

Osmancık’ta 3 okul depreme karşı güçlendirilecek

Çorum’un Osmancık ilçesinde bazı okullara deprem güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı. 

Osmancık 21.10.2020, 19:14
118
Osmancık’ta 3 okul depreme karşı güçlendirilecek

Edinilen bilgilere göre ilçede bulunan 3 okulda depreme karşı güçlendirme çalışması başlatıldı. Koyun Baba ilköğretim okulu, METEM ana binası ve Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulunda 3 ay sürmesi ön görülen deprem güçlendirmesi çalışması yapılacak. 
Koyun Baba ilköğretim Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin 22 Ekim Perşembe günü itibari ile Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu’nda öğlenci olarak, Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilerin ise İmam Hatip Lisesinde öğrenim göreceği bildirildi. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
13°
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:51
Öğle 12:30
İkindi 15:29
Akşam 17:59
Yatsı 19:18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@