Osmancık’ta 24 saat radarla hız denetimi

Dünyada trafik kazalarının başlıca nedenlerinin ilk sırasında “aşırı hız” geliyor. Ülkemizde de meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 41’inin hız ihlallerine bağlı olarak meydana geldiği, kazaların önemli bir kısmının Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerinde olduğu istatistiklerden anlaşılıyor.

Sürücüleri kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken telefonla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olduğu gibi Osmancık Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personeli tarafından da hız denetimleri aralıksız devam ettiriliyor.

Denetimler sonucunda hız limitini aşan, hız ihlali yaptığı tespit edilen ve trafik kurallarına uymayarak kuralları ihlal eden araç ve sürücülerine idari para cezası uygulanıyor ve haklarında yasal işlem yapılıyor.

Sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymalarının hatırlatıldığı denetimlerde hız ihlali yapan sürücülere yönelik denetimin aralıksız 24 saat esasına göre devam ettirileceği belirtildi.

(Haber Merkezi)

