Osmancık’ta 2.3 milyonluk zimmet davasına tutuklama

Osmancık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Başkanlık Makamına ihbarı sonrasında dönemim Belediye Başkanı tarafından hakkında soruşturma açılan Y.Ş.’nin 2012-2016 yılları arasında yaklaşık 2.3 Milyon TL’yi zimmetine geçirdiği belirlenmişti.

İdari soruşturma neticesinde İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Y.Ş’nin devlet memurluğundan ihraç edilmesine karar vermişti. Adli kovuşturması süren Y.Ş’nin bu gün tekrar ifadesi alındı. Y.Ş. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Çorum Kapalı Ceza Evine gönderildi. Zimmet olayından önce de karmaşık borç ilişkileri ortaya çıkan Y.Ş. ödeyemediği borçları nedeniyle alacaklıları tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Maaşına haciz konulan Y.Ş.’nin 2016 yılında tahsildarlıktan alınarak İtfaiye Müdürlüğü emrine görevlendirildiği, zimmete para geçirdiği ortaya çıkınca da Belediye Başkanlığınca açığa alınarak Adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

(Haber Merkezi)