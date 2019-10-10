Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98780
ALTIN
280.203
DOLAR
5.8511
STERLİN
7.2660
EURO
6.4460

Osmancık’ta 2 kazada 8 yaralı

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde yaşanan iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı.

Osmancık’ta 2 kazada 8 yaralı

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde yaşanan iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 19:48
Osmancık’ta 2 kazada 8 yaralı

Önceki gün akşam saatlerinde Aşıkbükü köyü mevkiinde yaşanan kazada V.K. (66) yönetimindeki araç seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yola yan yattı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.Y. (53), A.K. (65) hafif şekilde, A.K. (46) ve K.S. (34) ise ağır şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince sevk edildiği Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Osmancık’taki ikinci kazada Baltacı Mehmet Paşa Köyü Haftin yokuşu mevkiinde yaşandı. Ö.D. (34) sevk ve idaresindeki otomobil seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan ağaçlara çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ö.Ç. (18) ve E.D. (8) isimli çocuklar hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar şahıs sevk edildiği Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Pırlanta Pirinç Festivali’nde at yarışları nefesleri kesti
Pırlanta Pirinç Festivali’nde at yarışları nefesleri kesti
Gece Yolcuları’ndan unutulmaz konser
Gece Yolcuları’ndan unutulmaz konser
Festivale renk kattılar
Festivale renk kattılar
Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti
Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti
Kooperatif için fikir alışverişi
Kooperatif için fikir alışverişi
Gökyüzünde pilav keyfi
Gökyüzünde pilav keyfi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim