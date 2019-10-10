Osmancık’ta 2 kazada 8 yaralı

Önceki gün akşam saatlerinde Aşıkbükü köyü mevkiinde yaşanan kazada V.K. (66) yönetimindeki araç seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yola yan yattı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.Y. (53), A.K. (65) hafif şekilde, A.K. (46) ve K.S. (34) ise ağır şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince sevk edildiği Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Osmancık’taki ikinci kazada Baltacı Mehmet Paşa Köyü Haftin yokuşu mevkiinde yaşandı. Ö.D. (34) sevk ve idaresindeki otomobil seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan ağaçlara çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ö.Ç. (18) ve E.D. (8) isimli çocuklar hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar şahıs sevk edildiği Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)