Osmancık’ta 19.639 ton çeltik üretimi gerçekleştirdi

Çorum-Kızılırmak havzasında bulunan Dodurga ilçesinde yaklaşık 6 bin dönüm, Kargı ilçesinde yaklaşık 14 bin 300 dönüm, Laçin ilçesinde yaklaşık 5 bin 300 dönem çeltik arazisinde 2020 yılında üretim gerçekleştirildi.

Çeltik ekim ruhsatı almanın milli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, kayıt dışı çeltik ekiminin ülke ekonomisi açısından ciddi bir kayıp olduğunu vurguladı.

Türkiye'de marka isme dönüşen ve aranılan pirinç haline gelen 'Osmancık 97' pirincinin kalitesinin korunması gerekliliğini anlatan Oda Başkanı Şahiner, “Osmancık'ta sertifikalı çeltik ekimini teşvik ediyor ve bunu önemsiyoruz. Resmi olarak ekilen her dönüm çeltik istatistikleri giriyor ve Türkiye'nin ne kadar pirinç ihtiyacı olduğunun tespiti yapılıyor. Bu verilere göre ithal edilecek pirinç oranı belirleniyor. Gayri resmi olarak ekilen çeltiği kayıt altında aldığımızda ithal edilecek pirinç oranı bir o kadar düşürmüş oluruz. Çeltik üreticilerimizin hassasiyet göstererek çeltik ekim ruhsatlarını zamanında almalarını ve zamanını geçirerek kaçak ekim yapan üretici durumuna düşmemelerini tavsiye ediyoruz. Bu sene her seneki gibi çeltik ekimi ruhsatı için müracaat zamanı kısa süreli değil. Ruhsat alımı için verilen süre yaklaşık 2 ay gibi bir zaman verilmiş ve çiftçilerimizin bu zamanı iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Osmancık bölgesinde yaklaşık 25 bin dekar olan çeltik ekim alanının yapılan barajlar nedeniyle yaklaşık 22 bin dekar ekim alanına düştüğünü dile getiren Şahiner, “Çeltik ekim ruhsatının alınması hususu üzerinde titizlikle durma amacımız resmi ekimi teşvik etmek ve dışarıdan girecek yabancı pirince karşı korumaktır. Malumunuz bölgemizde yapılan barajlar önemli miktarda çeltik ekim alanını sular altında bıraktı, böylelikle çeltik ekim sahamız daraldı. Biz bu daralan sahada daha kaliteli pirinç üreterek, kalitesiyle Türkiye'de markalaşan pirincimize yabancı pirinç katmadan daha kazançlı hale getirmenin yollarını arıyoruz ve üreticimizin emeğinin karşılığını almasını sağlamak için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

