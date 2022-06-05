Osmancıklılar İstanbul'da buluştu

Osmancık Belediyesi ve Osmancık Dernekler Federasyonu (OSDEF) tarafından İstanbul'da düzenlenen 5 bin kişinin üzerinde katılım olduğu, birlik ve dayanışma pikniğine AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Ankara Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, Osmancık ve Çorumlu bürokratlar, İstanbul'da bulunan Çorumlu sivil toplum kuruluşu yönetici ile üyeleri, İstanbul'da bulunan Osmancıklıların yanı sıra, Ankara, Osmancık, Sakarya, Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli gibi birçok yerden katılım sağlandı.

(Uğur GÖRKEM)

