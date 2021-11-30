Osmancıklı öğrenciler üniversiteleri tanıyor
Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, üniversite tanıtım gezilerine başladı.
Osmancık 30.11.2021, 19:45
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Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 11 ve 12. Sınıf Üniversite Hazırlık Grubu öğrencileri, Gezi, Tanıtım ve Turizm Kulübü öğretmenleri Dilek Çağlar, İrem Derindere ve Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Uygun organizasyonunda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’ni ziyaret ederek fakülteleri tanıma fırsatı buldu. Gün boyu 19 Mayıs Üniversitesi kampüsünde vakit geçiren öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiği görüldü.
Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aksungur; bu tip etkinliklerin öğrencileri çok iyi motive ettiğini, ayrıca gençlerin sınav stresinden uzaklaşarak eğlenceli zamanlar geçirme fırsatı bulduklarını dile getirerek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.
(Aliye ÖNCEL)
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