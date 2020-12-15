Osmancıklı işadamı Hasan Öksüz hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinin sevilen işadamlarından Kavsanoğlu Ticaret sahibi Hasan Öksüz hayatını kaybetti.

Osmancık’ta Şenyurt Mahallesi’nde oturan çarşı esnafından Mehmet, Arif ve Mustafa Öksüz'ün babaları olan Hasan Öksüz önceki gün vefat etti. Öksüz’ün cenazesi dün saat 13.00'de Osmancık Asri Mezarlık'ta düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)