Osmancıklı eğitimci Türk Dil Kurultayı'nda

İlk kez 1932 yılında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen bu yıl IV. düzenlenen Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı’nda Osmancık Danişment İlkokulu Müdür Yardımcısı Ümit Çiftbaş konuşma yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı ile ortaklaşa Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Yunus Emre Enstitüsü yerleşkesinde yapılan kurultay Türk dilinin öz zenginliğini meydana çıkarmak, onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek, Türk dili ile ilgili gelişmeleri görüşmek, yeni tespitleri tartışmak amacıyla gerçekleştirildi.

Bilimsel nitelikli, geniş katılımlı uluslararası bir etkinlik olan kurultayda Osmancık Danişment İlkokulu Müdür Yardımcısı Ümit Çiftbaş “Türkçe Öğretiminde, Masallar ve Şiddet Öğeleri” başlıklı bir sunum yaptı. Çiftbaş, “Dil Kurultayı 120 sunumla kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de gerçekleşti. Azerbaycan İki Devlet Bir Millet fikrini yaşayarak göreceğiniz en güzel Türk Devletlerimizden biri. Öyle ki Türkiye den geldiğinizi anladıkları an her yaştan Azeri insanı sizi kardeş diyerek selamlıyor ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sevgilerini dillendiriyorlar. Bakü Kurultayının benim için önemi büyüktü. Çünkü ilk Türkoloji Kurultayı 1928 yılında Bakü'de toplanmış ve günler süren uzun tartışmalardan sonra Latin alfabesinden alınan harflerden oluşan Birleştirilmiş Yeni Türk Elifbası 6 Mart 1926 günü kabul edilmişti. Bizde Kurultayın yapıldığı Milli İlimler Akademisini ziyaret ederek o günleri yad ettik. Bakü Türk Şehitliğini ziyaret ettiğimizde de Memleketimizin her bölgesinden Şehit Mehmetçiklerimiz bizi karşıladı. 1918 Rus-Azeri ihtilafı sırasında Osmanlı İmparatorluğu Azerbaycan’a asker göndermiş1130 Türk Askeri şehit düşmüş ve savaşı Rus Ordusu kaybetmiştir. Şehitliğimizde isimleri yazılı tespit edebildiğim 35 Çorumlu şehidimizde bulunmaktadır” dedi.

Ümit Çiftbaş, 2016 yılında yılın öğretmeni seçilerek Cumhurbaşkanlığına davet edilmiş, 4 uluslararası; (Arnavutluk-Saraybosna-Kuzey Irak-Azerbaycan Kurultayları) 3 tane de ulusal çalışmaya sahip olmuş bir sürede TÜBİTAK’ta “Hayat Bilgisi” programını hazırlamıştı. (Bülent USLU)