Osmancık’ın merkez ve genel nüfusu arttı
Çorum’un Osmancık İlçesi’nin genel nüfusu, bir önceki yıla göre 451 kişi artarak 2021 yılı sonunda 43 bin 634 oldu.
Osmancık 04.02.2022, 19:12
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarını açıkladı. Buna göre Osmancık’ın köylerle birlikte genel nüfusu bir önceki yıla göre 451 kişi artarak 43 bin 634 oldu. İlçe merkez nüfusu ise bin 695 kişi artarak 30 bin 781’e yükseldi. Bir önceki yıl 14 bin 097 olan köy nüfusu ise Bin 244 kişi azalarak 12 bin 853’e düştü.
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