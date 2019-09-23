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Osmancık’a yıldız yağacak

Osmancık Belediyesi tarafından organize edilen “pırlanta pirinç festivali”, içeriğiyle hem renkli hem de keyifli anlara sahne olacak.

Osmancık’a yıldız yağacak

Osmancık Belediyesi tarafından organize edilen “pırlanta pirinç festivali”, içeriğiyle hem renkli hem de keyifli anlara sahne olacak.

23 Eylül 2019 Pazartesi 22:20
Osmancık’a yıldız yağacak

27 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Özlem Özdil, popüler rock grubu Gece Yolcuları, Ali Kınık, Ankaralı Yasemin ve Ankaralı Yasin sahne alacak.

27 Eylül Cuma günü kortej yürüyüşü, halk oyunları ve mehteran gösterisi ile başlayacak olan festivalde paraşütle atlama, motorkros ve bisiklet gösterileri, offroad müsabakaları, trap atışları ve okçuluk gösterisi, yağlı başpehlivanlık güreşleri gibi sportif etkinliklere yer verilecek.

Festival, 4 Ekim’de Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Özlem Özdil, 5 Ekim’de Ali Kınık ve 6 Ekim tarihinde de pop ve rock müziğinin sevilen grubu Gece Yolcuları konseri ile dolu dolu geçecek.

(Haber Merkezi)

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