Osmancık’a tekstil fabrikası kurulacak

3F Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergün, Osmancık Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) Tekstil Fabrikası kuracak. Merkezi İstanbul'da olmak üzere üç ilde yatırımları bulunan 3F Tekstil'in İstanbul Tasarım ve Satış Ofisinde 110 çalışanı, Kastamonu Fabrikası'nda 250 çalışanı ve Çorum Merkez Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında ise 400 çalışanı olmak üzere toplamda 760 kişiye istihdam sağlayan 3F Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergün, Osmancık Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) Tekstil Fabrikası kurarak, istihdama önemli ölçüde katkı sağlayacak.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Osmancık OSB yönetim kurulunun katıldığı toplantıda yer tahsisi yapılan yatırımcılardan 3F Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergün ile sözleşme imzaladı. Ergün, Osmancık OSB'ye fabrika kurmak üzere sözleşme imzalayan ilk yatırımcı oldu.

İSTİHDAM SAYISINI BİN 500 KİŞİYE ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Merkezi İstanbul'da olmak üzere üç ilde yatırımları bulunan 3F Tekstil'in İstanbul Tasarım ve Satış Ofisinde 110 çalışanı, Kastamonu Fabrikasında 250 çalışanı ve Çorum Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında 400 çalışanı olmak üzere toplamda 760 kişiye istihdam sağlıyor. Ergün, Osmancık Organize Sanayi Bölgesi ve Erzurum'a yapacağı yeni yatırımlarla istihdam sayısını bin 500 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)