Osmancık’a “Rehberlik Araştırma” müjdesi

Çocukların zihinsel yetersizlik, otizm, görme kaybı, işitme kaybı, bedensel yetersizlik veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık konularında yardıma ihtiyaç duyulduğunda ücretsiz destek alabileceği Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ilçeye kazandırılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile konuyu görüştüğünü açıklayan Milletvekili Kaya, Bakan’ın onayı ile ilçeye RAM açılması kararı verildiğini bildirdi.

Öte yandan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer de ilçede 7 yıl görev yaptığı sürede RAM açılması için girişimlerini hatırlatarak son olarak konuyu 25 Aralık 2020 tarihinde AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya ilettiğini ve Bakan Özer ile görüşme sonucunda olumlu yanıt alındığını öğrendiğini vurguladı. Ahmet Ölçer Osmancık ile birlikte Sungurlu, İskilip ve Alaca’ya BİLSEM açılması onayının da alındığını belirttiği açıklamada Milletvekili Kaya’ya Türk PDR Derneği adına teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ )

