Osmancık’a göz uzmanı
Osmancık Devlet Hastanesi'ne Göz Hastalıkları Uzmanı atandı.
Osmancık 11.08.2020, 19:38 11.08.2020, 20:39
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Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Önal, hastanedeki yeni görevine başladı.
Dr. Mehmet Önal, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu ve Uzmanlık Eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.
Osmancık Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada Dr. Mehmet Önal’a yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.
(Haber Merkezi)
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