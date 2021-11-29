Osmancık’a cezaevi projesi ihaleye çıkıyor

Osmancık Kamil yolu üzerinde ayrılan 108 dönümlük araziye yapılması planlanan Ceza İnfaz Kurumu için açık ihale usulü ile ihale yapılacak ve gerçekleştirilecek olan iş için teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda e-teklifler açılacak ve ihaleyi kazanan firma ile sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde işe başlanacak.

Osmancık T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Projelerinin Hazırlanması ve Zemin Etüdünün yapılması işi ihalesine son teklifler 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 11.00'e kadar verilecek İhale sonunda işe başlama tarihinden itibaren işin 270 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

(Haber Merkezi)

