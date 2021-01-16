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Osmancık TOKİ konutlarında anahtarlar teslim ediliyor

Çorum’un Osmancık ilçesine Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 3’üncü etap konutlarında anahtarlar teslim ediliyor. 

Osmancık 16.01.2021, 21:14
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Osmancık TOKİ konutlarında anahtarlar teslim ediliyor

Yatay şehirleşmeyle 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan Osmancık Esentepe-Şenyurt 3 etap 218 konutlarda anahtar teslimi 11 Ocak’ta başladı. TOKİ’nin konut teslim programına göre yapılan teslimatta anahtarlarını TOKİ konutları alanında teslim alan vatandaşlar kendi evlerinin kapısını açmanın mutluluğunu yaşıyor. AK Parti Osmancık ilçe Başkanı Şerif Okudan hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. 
Yönetim kurulu üyeleri ile 3’üncü etap TOKİ alanında bulunan Okudan; “Gençlik Kolları başkanımız Mürsel Karatağ ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte Esentepe-Şenyurt TOKİ konutlarının 11 Ocak Pazartesi günü hak sahiplerine teslimine başlanılmıştı. Bizlerde bugün hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettik ve bu sevinçli günlerine şahit olduk.” ifadelerini kullandı.

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