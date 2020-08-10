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Osmancık TMO haşhaş kabuğu alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Osmancık Ajans Amirliği, bu yıl ekimi yaptırılan haşhaş kabuğu alımlarına başlanıldı. 

Osmancık 10.08.2020, 17:10
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Osmancık TMO haşhaş kabuğu alımına başladı

Osmancık Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği tarafından bu yıl ekimi yaptırılan haşhaş kabuğu alımına başlanıldı. Osmancık ve Laçin ilçe merkezi ile köylerinde haşhaş üretimi yapan üreticiler haşhaş kabuklarını Osmancık TMO Amirliği’ne teslim etmeye başladı. 
İki ilçeden toplam 100 ton civarında kabuk alımı hedefleniyor. Çiftçiler haşhaş kabuklarını randevu sistemiyle teslim ederken, alınan kabukların içindeki morfin oranı ölçüldü. 
Kadın üreticilerimizden Ruşen Emre, bu yıl ilk defa haşhaş ekimi yaptığını, devletin verdiği tohumlardan 319 kilo kabuk elde ettiğini belirterek her sene haşhaş ekimi yapmayı düşündüğünü ifade etti. 

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