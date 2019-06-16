Osmancık taşkınlardan korunacak

Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Osmancık'taki yatırım ve çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor. DSİ'den yapılan açıklamaya göre; Osmancık İlçesine modern bir görünüm kazandırarak, halkın can ve mal ve güvenliğini sağlayacak olan Çorum -Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi ve Kızılırmak Osmancık Geçişi 1. Kısım İnşaatı işi kapsamında 7300 metre kazıklı sistem ile duvarlı kanal ve 1 adet çelik yaya köprüsü yapıldı.

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini de bildirdi.

(Haber Merkezi)