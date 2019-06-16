Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 23°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90787
ALTIN
254.429
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4010
EURO
6.5887

Osmancık taşkınlardan korunacak

Çorum Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi ve Kızılırmak Osmancık Geçişi 1. Kısım ile Osmancık ilçe merkezi taşkınlardan korunacak.

Osmancık taşkınlardan korunacak

Çorum Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi ve Kızılırmak Osmancık Geçişi 1. Kısım ile Osmancık ilçe merkezi taşkınlardan korunacak.

16 Haziran 2019 Pazar 20:08
Osmancık taşkınlardan korunacak

Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Osmancık'taki yatırım ve çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor. DSİ'den yapılan açıklamaya göre; Osmancık İlçesine modern bir görünüm kazandırarak, halkın can ve mal ve güvenliğini sağlayacak olan Çorum -Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi ve Kızılırmak Osmancık Geçişi 1. Kısım İnşaatı işi kapsamında 7300 metre kazıklı sistem ile duvarlı kanal ve 1 adet çelik yaya köprüsü yapıldı.

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini de bildirdi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
TIR devrildi: 2 yaralı
TIR devrildi: 2 yaralı
Kırıkkale Delice’ye Çorumlu Kaymakam
Kırıkkale Delice’ye Çorumlu Kaymakam
Ticaret Borsası’ndan Gelgör’e kutlama
Ticaret Borsası’ndan Gelgör’e kutlama
Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Avlağı’da bereket ve şükür duası
Avlağı’da bereket ve şükür duası
Gençlere Osmancık tanıtıldı
Gençlere Osmancık tanıtıldı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim