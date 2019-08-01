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Osmancık taşkından korunacak

Çorum’un Osmancık İlçesi’nin taşkınlardan korunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Osmancık taşkından korunacak

Çorum’un Osmancık İlçesi’nin taşkınlardan korunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
Osmancık taşkından korunacak

Çorum Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi ve Kızılırmak Osmancık Geçişi 1. Kısım inşaatı tamamlandığında Osmancık ilçe merkezi taşkınlardan korunmuş olacak.

Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Osmancık'taki yatırım ve çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor. DSİ'den yapılan açıklamaya göre; Çorum’un Osmancık İlçesine modern bir görünüm kazandırarak, halkın can ve mal ve güvenliğini sağlayacak olan Çorum -Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi ve Kızılırmak Osmancık Geçişi 1. Kısım İnşaatı işi kapsamında 7300 metre kazıklı sistem ile duvarlı kanal ve 1 adet çelik yaya köprüsü yapıldı.

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini de bildirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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