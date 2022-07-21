Osmancık Tarım Lisesi bu yıl eğitime başlıyor

Geçen sene Osmancık’a Tarım Lisesi kurulması için girişimlerde bulunan Milletvekili Kaya, Osmancık Tarım Lisesi’nin 2022-2023 döneminde eğitime başlayacağını açıkladı. Verdikleri sözü yerine getirdiğini belirten Milletvekili Kaya, “Bu okulumuz bölgenin tarımsal olarak gelişimine büyük katkı sağlayacak, Osmancık Tarım Lisesi, LGS puanına göre öğrenci almaya başladı. 2022/2023 eğitim yılında eğitim başlıyor. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Osmancık’ta eğitim-öğretime başlayacak olan lisenin LGS sonucuna göre merkezi yerleştirme ile 30 öğrenci alacağı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Gemici Mahallesi Dr. Cihat Aytaç Caddesi üzerindeki Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim vereceği öğrenildi.