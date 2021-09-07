Osmancık'taki üreticiler, yeni açıklanan çeltik fiyatından umutlu

Şahiner, AA muhabirine, Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Osmancık'ta üretilen çeltiğin yüksek marka değerine sahip olduğunu vurguladı.

Üreticilerin çeltik hasadına hazırlandığını belirten Şahiner, "Şu anda rekolte iyi görünüyor. Hasat başlamadan bir şey demek doğru olmaz ancak bu sene ortalamanın üzerinde hasat elde edebiliriz." dedi.

Osmancık'ta 22 bin dönüm arazide çeltik üretimi yapıldığını anlatan Şahiner, "İlçemizde yılda ortalama 19 bin ton civarında çeltik üretiyoruz. Bu sene belki 20 bin ton olabilir. İlçemiz ayrıca bölgenin çeltik pazarı. Civar il ve ilçelerden gelen çeltikleri hesapladığımızda ilçemizde yılda 60 bin tona yakın çeltik ticareti yapılıyor." diye konuştu.

Şahiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı çeltik fiyatlarıyla ilgili olarak da "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çeltik fiyatlarını ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı olarak açıkladı. Bu fiyatlar çiftçinin hemen hemen beklediği fiyatlar oldu. Kötümser değiliz, bu paralara satılırsa gayet iyi bir ücret." ifadesini kullandı.

Çeltik fiyatında yüzde 20 oranında artış yaşandığına dikkati çeken Şahiner, fiyatların üreticilere hayırlı olmasını diledi.