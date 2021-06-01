Osmancık'taki kablo hırsızları tutuklandı

Osmancık’ta son zamanlarda haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarında meydana gelen artış nedeniyle olayların aydınlatılması maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) personelinden oluşturulan ekip çalışmalarına başladı.

Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, Jandarma Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Osmancık İlçe J.K.lığı ekiplerince ilgili birimlerle koordineli olarak teknik ve detaylı analiz çalışmalar sonucunda, 2021 yılı Mart ve Nisan aylarında Osmancık’ın Çampınar, Konaca, Başpınar, Sütlüce, İncesu, Kargı köyü ve Cumhuriyet Mahallesi Türk Telekom Deposundan (Polis bölgesi) farklı tarihlerde toplam (1.340) m. bakır kablonun çalınması olayına karışan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınarak, şüpheli şahıslar ile ilgili yapılan detaylı araştırma ve incelemede 2021 yılı içerisinde 13 faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüpheli şahıslardan 2’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. (Haber Merkezi)

