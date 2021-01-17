Osmancık'taki çalışmalar değerlendirildi

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya'nın katıldığı toplantıda Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ak Parti İlçe Başkanı Şerif Okudan, MHP İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri katıldı.

Toplantıda ilçeye yapılan yatırımlar, devam eden çalışmalar ve projeler hakkında istişare yapıldı. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, katılım sağlayan herkese teşekkür ettiğini vurguladı.

(Haber Merkezi)