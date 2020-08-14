Osmancık'ta yüzme havuzu kapatılacak

Çorum’un Osmancık ilçesinde pandemi döneminde açılan yüzme havuzu ülke genelinde artış gösteren korona virüs nedeni ile geçici bir süreyle kapatılacak. 

Osmancık 14.08.2020, 17:17
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Osmancık'ta yüzme havuzu kapatılacak

Osmancık Belediyesi normalleşme süreciyle 15 Temmuz 2020 tarihinde açılarak hizmet vermeye başlayan kapalı yüzme havuzunun kapatılacağını duyurdu. Havuzun ülke genelinde artış gösteren korona virüs nedeniyle kapatılacağını duyuran Belediye “Ülkemiz genelinde artış gösteren koronavirüs salgını nedeniyle, kapalı yüzme havuzumuz 17 Ağustos Pazartesi gününden itibariyle tedbir amaçlı olarak geçici bir süre hizmete kapatılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. ”ifadelerine yer verdi. 
Osmancık Belediyesi tarafından yaklaşık 14 dönüm alana 2018 yılında inşa edilen Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi 15 Temmuz 2020 tarihinde açılarak hizmet vermeye başlamıştı. 

Kaynak: (İHA)
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