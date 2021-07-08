Osmancık'ta yaz kuran kursları bu hafta başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde yapılan Kur'an kursları 20 Ağustos 2021'de son bulacak.

Her yaş grubundan öğrencilerin yaz Kur'an kurslarında eğitim ve öğretim görebileceği belirtilen açıklamada “Kuran okumak üzere gelecek kuşakların dini bilgilerini zamanında doğru bir şekilde almalarını sağlamak amaçlı verilen Kuran kursu kayıtları halen devam etmektedir. Yeni Cami'de açılan kursta öğrencilere Turan Sekili, Yusuf Yaman ve Fatma Bağdat tarafından hafta içi 9.30-12.30 saatleri arası eğitim verilmektedir” denildi.

(Haber Merkezi)

