Osmancık'ta yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Çorum'un Osmancık ilçesinde sağanak yağmur, yerini 5 dakika süren fındık büyüklüğünde dolu yağışına bıraktı. Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniye ile kapatarak doludan korumaya çalıştı. Kuvvetli yağış nedeniyle ilçede faaliyet gösteren bir fabrikayı da su bastı. Dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.