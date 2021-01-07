Osmancık'ta yaban sarı arı dev kolonisi

Yaban sarı arıları kolonisi Metin Göçmez’in ikamet ettiği Osmancık Gemici Mahallesi Hastane Sokaktaki bir evin çatısında bulundu.

Osmancık ilçesinde yaban arılarının bir evin kiremitlikleri altına çatı arasına yaptıkları dev yuva, ev de oturan Metin Göçmez’i ve görenleri şaşırttı.

Yuvayı gören komşular ve diğer insanlar hayatlarında böyle büyük yaban sarı arısının yaptığı inanılmaz büyüklükte koloni şeklinde yuvayı ilk defa gördüklerini dile getirerek şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Böyle giderse bu yaban sarı arılarının çevredeki bal arı kovanlarına zarar verebilecekleri ve o kovanları yağmalayabileceklerine dikkat çektiler.

(Mustafa ULUSOY)