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Osmancık'ta trafik kazası; 1 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Çiftlikler Mahallesi sanayi kavşağı yan yolda meydana geldi. 

Osmancık 12.08.2020, 15:00
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Osmancık'ta trafik kazası; 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikler mahallesi sanayi kavşağı yan yolu Karapınar çiftliği dönüşünde virajı alamayan Muhammed Raşit Ada Yönetimindeki 19 AAG 422 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarparak takla attı. Kaza sonrası takla atan motosiklet sürücüsü kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra Osmancık Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırdı. 
Acil serviste yapılan müdahalenin ardından kafasından darbe alan motosiklet sürücüsü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 
Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. 

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