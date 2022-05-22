Osmancık'ta trafiğe çözüm aranıyor

Osmancık İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan 2021/04 sayılı karar, İl Trafik Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlandı. Bu göre 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan Mehmet Akif Ersoy Caddesi Yeni Köprü istikametine ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi Kaymakamlık konutu istikametine gidiş olacak şekilde tek yönlü hale getirildi. Org. Ahmet Çörekçi Caddesi üzerinde trafik ise çift yönlü olarak akmaya devam edecek. (İHA)

