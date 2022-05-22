Osmancık'ta trafiğe çözüm aranıyor
Osmancık’ta gündemden düşmeyen trafik yoğunluğu ile ilgili yeni bir değişiklik yapıldı. Çift yönlü olan Mehmet Akif Ersoy Caddesi trafik komisyonu kararı ile tek yönlü hale getirildi.
Osmancık 22.05.2022, 19:26
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Osmancık İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan 2021/04 sayılı karar, İl Trafik Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlandı. Bu göre 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan Mehmet Akif Ersoy Caddesi Yeni Köprü istikametine ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi Kaymakamlık konutu istikametine gidiş olacak şekilde tek yönlü hale getirildi. Org. Ahmet Çörekçi Caddesi üzerinde trafik ise çift yönlü olarak akmaya devam edecek. (İHA)
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