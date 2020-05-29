Osmancık'ta şükür kurbanı kesildi

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart’tan itibaren cemaatle ibadete ara verilen camilerin 74 gün aradan sonra bu gün ibadete açıldı. Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla, 1431 tarihinde II. Murat'ın baş vezirlerinden Koca Mehmet Paşa tarafından Osmancık’a imaret olarak yaptırılan camiinde şükür kurbanı kesildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Osmancık Şubesi ve İlçe Müftülüğü personelinin bulunduğu İmaret Camii avlusunda kesilen şükür kurbanının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirten ilçe müftüsü Dr. Eyyup Aydın; “İnşallah bugün Cuma namazını kılmaya başlayacağız. Namaz kılınacak yerler ilçe kaymakamımızla yaptığımız toplantı sonucunda belirlendi. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanımızın açıklamaları doğrultusunda 1003 kurbandan bir tanesini Osmancık’ta İmaret Camisinin avlusunda kestik. Allah milletimize bir daha böyle salgın göstermesin, bütün İslam alemini ve insanlığı bu salgından korusun. İlçemizde inşallah bu salgından en az zararla atlamamıza sebep olur. Şükür kurbanımızı da Rabbi Teâlâ’dan kabul etmesi için dua ediyoruz. “dedi.