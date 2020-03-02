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Osmancık'ta Şenyurt TOKİ binalar yükseliyor

Çorum’un Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi’ne yapılan konutlar yükselmeye başladı. Konutların bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 

Osmancık'ta Şenyurt TOKİ binalar yükseliyor

Çorum’un Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi’ne yapılan konutlar yükselmeye başladı. Konutların bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 

02 Mart 2020 Pazartesi 15:45
Osmancık'ta Şenyurt TOKİ binalar yükseliyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şenyurt Mahallesi’ne yapımına başlanılan 3. etap 218 konut, 1 ticaret merkezinden oluşan projede binalar hızla yükseliyor. Bodrum katlarında mescit, sığınak ve kapıcı dairesi bulunan binalar fore kazık siteminin kullanılarak inşaa edilirken, konutların bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 
Osmancık Şenyurt 3. etap 218 konut, 1 ticaret merkezi inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 19 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.00’da gerçekleştirildi. Belediye Kültür Merkezi'nde 2017 yılı Haziran ayında yapılan kura çekimi ile hak sahipleri bellirlendi 
Şenyurt Mahallesi'nde yapılı devam eden TOKİ konutlarından 3+1 dairelere 374, 2+1 dairelere ise 479 olmak üzere 853 kişi başvuru yapmıştı. 

(İHA)

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