Osmancık'ta şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’ın düzenlediği iftar programında, iftar saatine yakın İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın’ın yaptığı duanın ardından okunan ezanla oruçlarını açan şehit aileleri ve gaziler bir araya gelerek ramazanın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaymakam Ayhan Alpay, “Ramazan ayı birlik beraberlik ayıdır. İlçemizde her zaman devletimiz sizlerin yanında. Sizlerin her türlü ihtiyaçlarını gidermek için bizde her zaman emrinizde ve yanınızdayız. Dolayısıyla bu günlerde vesile oluyor. Ramazan aylarında bir arada oluyoruz. Hem mübarek ramazan ayının sevabından faydalanıyor, hem de sizlerle beraber oluyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyor, şimdiden de ramazan bayramınızı tebrik ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi. (İHA)

