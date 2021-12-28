Osmancık'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza Çorum Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Erol yönetimindeki 19 ACD 095 plakalı otomobil ile Emirhan Taşkıran yönetimindeki 19 HC 983 plakalı motosiklet Güney Mahallesi, İmaret Camii yanında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı genç, ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.