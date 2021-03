Osmancık'ta olası afetlere karşı beslenme alanı tespit edildi

Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe, ilçenin deprem fay hattı üzerinde bulunduğunu hatırlatarak her an afet olacakmış gibi hazırlıklar yaptıklarını belirtti. Sivritepe bölge müdürlüğünden gelen ekiplerle birlikte ilçede alan tespit çalışması yaptıklarını belirterek, “Türk Kızılay’ı olarak olası afetlerde öncelikli görevlerimiz arasında olan beslenme gelmektedir. Bu görev Kızılay’a verilmiştir. Osmancık ilçemiz bölge olarak deprem fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Biz her an bir afet olacakmış gibi hazırlıklar yapıyoruz. Bölge Müdürlüğü’nden gelen görevlilerimiz ile birlikte olabilecek bir afete karşı hazırlıklı olmak için ilçemizde bulunan boş meydanlar, fırınlar ve ekmek çıkarma kapasitesi, soğuk hava depoları ve hacmi, aşevi ve mutfakların durumu, boş depolar ve kapalı alanların tespiti çalışmalarını yaptık. Her zaman afetlere hazırlıklı olmaya çalışmaktayız” dedi.