Osmancık'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Kaymakam Ayhan Akpay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, bazı daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen kutlamalar, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile başladı.

Daha sonra program Gemici İlkokulu'nda öğrenciler tarafından okunan şiirler ve çeşitli gösteriler ile devam etti.

Program bitiminde Kaymakam Akpay ve protokol üyeleri öğrenciler ile bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çekindiler.

Kaymakam Ayhan Akpay, İlköğretim Haftasını kutlayarak, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilere iyi bir eğitim öğretim yılı dilediğini ifade etti. Kaymakam Akpay ve beraberindekiler sınıfları da gezerek, hem çalışmalar hakkında bilgiler aldı, hem de öğrencilerle görüştüler. (Haber Merkezi)

