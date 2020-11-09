Osmancık'ta iki katlı evde yangın çıktı
Çorum'un Osmancık İlçesi'nde iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Osmancık 09.11.2020, 23:35
93
Osmancık Çiftlikler Mahallesi Damatoğlu Sokakta iki katlı evde çıkan yangına Osmancık İtfaiye Müdürlüğü ekipleri erken müdahalede bulunarak, yangını söndürdü.
Yangında maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
4°
açık
Namaz Vakti 10 Kasım 2020
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:10
|Akşam
|17:35
|Yatsı
|18:57