Osmancık'ta Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Kutlama programı, Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Öğrencilerin okuduğu şiirler ise oldukça beğeni topladı. Daha sonra Şehitlik ziyareti yapılarak, dualar edildi.

Kaymakam Ayhan Akpay ve protokol üyeleri Osmancık Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ziyaret edilerek bir süre sohbet ederek, gazilere sağlıklı ve hayırlı ömürler dilediler. Ziyaret sonrası şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Kaymakam Ayhan Akpay ve eşi Senem Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve eşi Şaduman Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Dönmez ve eşi Asliye Ceza Hakimi Mehmet Emin Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, İlçe Jandarma Komutan Nuri Uyar, protokol üyeleri, daire amirleri ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. (Haber Merkezi)

