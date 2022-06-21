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Osmancık'ta el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Osmancık’ta “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün yılsonu karma sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Osmancık 21.06.2022, 18:53
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Osmancık'ta el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından ortaya konulan eserlerin vatandaşlarla buluşması amacı ile sergi düzenlendi. 
“Hayat Boyu Öğrenme Haftası” çerçevesinde düzenlenen sergi Kentpark'ta bulunan konaklardan birinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunma ile başlayan programa, müzik dinletisi, folklor ve tekvando gösterileri renk kattı.

“KURSLARIMIZLA BİRÇOK ALANA KATKI SAĞLIYORUZ”
Programın açılış konuşmasını Osmancık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Çıplak, toplumun istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak birçok alanda yüzlerce kursun HEM’de açıldığını hatırlatarak, “Hem merkezimizde hem köylerde, mahallelerde, okul, cami ve spor tesislerimizde açabileceğimiz her yerde kurslar açmış bulunmaktayız” dedi.

“HALK EĞİTİM ÖNEMLİ”
Üreten, millete, devlete katkı sağlayan, her bireyin önemini her geçen gün biraz daha anlıyoruz diyen AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Bu üretim ilçemizde olunca son derece mutlu oluyoruz. Halk Eğitim önemli. Kadınlarımız, bacılarımız, kızlarımız Halk Eğitim’de üretim yapıyorlar. Biz de onları ihtiyacı olan her türlü desteği vermeye hazırız. Halk Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Önemli bir serginin açılışını yapmaktayız. Müdürümüzü ve eğitmenlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“KURSLARA OSMANCIK HALKININ İLGİSİNİ GÖRÜYORUZ”
İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay da, “Halk Eğitim Merkezimiz bu eğitim döneminde 30 farklı alanda 250 kurs ve 7 bin 494 kursiyerin katılımı ile pandemi sonrası çok yoğun bir dönem geçirdi. Açılan kurslara Osmancık halkının ilgisini görüyoruz. Tarımdan kültüre, sanata her yönü ile Osmancık’ın gelişmesi için güzel kursla açmış olduk. Kurslardaki amacımız Osmancık’ı her yönü ile yaşanabilir hale getirmek” ifadelerini kullandı.
Kursiyerler tarafından el emeği, göz nuru dökülerek yapılan eserlerin vatandaşlarla buluşması için serginin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Sergide ilçenin sevilen, hayırsever simaları ile unutulmaya yüz tutmuş mesleklerini geçmişte icra eden ve günümüzde halen etmeye devam eden simaların resimleri de büyük ilgi gördü.
Sergide, cep telefonlarına, alarmlı saatlere rağmen vefatına kadar geçen süre içerisinde ramazan aylarında her gece ilçenin sokaklarını arşınlayan, sokakta gördüğü insanları selamlayan, 160 ünitenin üzerinde kan vererek tescilsiz bir rekora sahip olan ramazan davulcusu Ali Şirin’in karakalem resmi, Osmancık’ta yaptırmış olduğu Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu ve Yeşilçatma Camii ile hayırseverliği ile bilinen merhum Rıfat Göbel’in resmi ile çömlekçi ustası merhum Abdullah Seven’in resimleri yer aldı.

200 YILLIK İPEK KUMAŞ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Yıl sonu sergisinde ilgi gören ürünler arasında 200 yıllık Osmancık dokuması ipek kumaşa da yer verilirken Osmancık Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Öğretmeni Fatma Öznur Öğreten kumaş ve çalışma hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Kumaşın bir kursiyerin sandığından çıktığını belirten Öğreten, “Osmancık Halk Eğitim Merkezi olarak kursiyerlerimizden bir tanesinin sandığından çıkan bir kumaş. Kozası bile kendisi tarafından yetiştirilerek yapılmış saf ipek bir kumaş üzerinde çalışıldı. Hesap işi tekniği çalıştık. Bu teknik, unutulmaya yüz tutmuş Türk nakışları arasında olduğu için tercih ettik. Şu anda bu kumaşlar Osmancık’ta dokunmuyor ama ellerinde olan insanlar var. Yıllar önce dokunmuş kumaşlar ve bu kumaşları işleyenlerle iletişime geçeceğiz. Kumaşın özelliği saf ipek olması. Kozasını kendilerini üretip üretilen ipekten kumaşı yapmışlar” diye konuştu.

(İHA)

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