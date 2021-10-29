Osmancık'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Belediye binası önünden, hükümet binası önüne kadar süren kortej yürüyüşünün ardından protokol çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından son buldu.

Kortej yürüyüşüne İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Jandarma Komutanı J.Üsteğmen Nuri Uyar, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Dilbaz, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Siyasi Parti ve STK’ların başkan ve temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Korteje ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik eden vatandaşlar da yürüyüşü cep telefonlarına kayıt ettiler.