Osmancık'ta 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gençlik yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Saat kulesi meydanında başlayan yürüyüş, Hükümet Konağı bahçesine kadar devam etti. Burada, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz anıta çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Küçükgöz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Cebeci, Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.