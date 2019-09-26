Osmancık Pırlanta Pirinç Festivali bugün başlıyor

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör bu yıl pirinç festivalinde ilçede ilk defa düzenlenecek sportif ve kültürel etkinliklere yer vereceklerini belirterek ilçe tarihinin en büyük festivaline hazırlandıklarını söyledi. En son 2014 yılında düzenlenen festivali tekrar canlandıracaklarını kaydeden Gelgör “Osmancık Pirinç Festivalinin 5 yıllık bir aradan sonra tekrar hayata geçiriyoruz. Bu sene Osmancık tarihinin en güzel festivalini gerçekleştireceğiz. Festival komitemiz düzenlenecek etkinlikler konusunda uzun süredir çalışıyor” dedi.

İlçede 27 Eylül – 6 Ekim 2019 tarihleri arasında içeriğiyle hem renkli hem de keyifli anlara sahne olması beklenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali bugün saat 15.00’de yapılacak olan açılış töreni ile resmen başlayacak. Osmancık Kaymakamlığı önündeki açılışta kortej yürüyüşü, açılış konuşmaları, halkoyunları gösterileri ve mehteran gösterisi yer alacak. Etkinlikler kapsamında yarın 13.00-18.00 saatleri arasında At Yarışları mevkiinde motokros ve bisiklet gösterisinin yapılacağı festival uyarınca 29 Eylül günü ise aynı yer ve saatlerde Off-Road ve Tuning-Fest gösterisi yer alacak.

Kent Park alanında 30 Eylül günü saat 10.00’da Panayır ve Festival Çarşısı’nın açılacağı “Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali” etkinliklerinde 1 Ekim 2019 Salı günü 13.00-18.00 saatlerinde At Yarışları mevkiinde Trap atışları ve okçuluk gösterisi; 2 Ekim günü İstanbul Yolu kenarında saat 13.00’de pilav ikramı, aynı gün saat 20.30’da yeni Adliye yanında Yerel Sanatçılar Konseri gerçekleşecek.

SANATÇI YAĞACAK

“Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali” kapsamında 4-5-6 Ekim tarihlerinde ise ünlü sanatçılar sahne alacak. Festivalde Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Özlem Özdil, popüler rock grubu Gece Yolcuları, Ali Kınık, Ankaralı Yasemin ve Ankaralı Yasin sahne alacak.

Bu kapsamda yeni Adliye yanında 4 Ekim 2019 Cuma günü saat 20.30’da Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Özlem Özdil ile Ankaralı Yasemin; 5 Ekim günü Ali Kınık ve 6 Ekim günü ise pop ve rock müziğinin sevilen grubu Gece Yolcuları festivale renk katacak.

Festival kapsamında 5 Ekim günü 10-00-18.00 saatlerinde ödüllü güreş müsabakaları ve 6 Ekim günü ise aynı saatlerde at yarışları da gerçekleştirilecek.

(Volkan SINAYUÇ)