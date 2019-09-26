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Osmancık OSB’ye yeni fabrika geliyor

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni bir fabrika daha kuruluyor.

Osmancık OSB’ye yeni fabrika geliyor

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni bir fabrika daha kuruluyor.

26 Eylül 2019 Perşembe 23:38
Osmancık OSB’ye yeni fabrika geliyor

Tek Yıldız Yapı Malzemeleri isimli şirket Osmancık OSB’ye “Pelet Katı Yakıt ve Palet Fabrikası” kurmak için harekete geçti. Fabrikada ilk etapta 60 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Osmancık Belediye Meclis Üyesi İsmail Akgöl’ün teşviki ile yatırıma karar veren firmanın yetkilileri Yüksel Çapar, Yunus Çapar ve Hasene Çapar Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemede bulunarak OSB Müdürü Arif Emre Gökel ile birlikte yapılacak yatırımı değerlendirdi. Yer tahsisinin ardından fabrikanın inşaatına başlayacaklarını belirten firma yetkilileri ilk etapta 60 kişiye istihdam sağlayacaklarını kaydetti.

Osmancık OSB'nin alt yapısının tamamlanmasının ardından geçen ay düzenlenen yönetim kurulu toplantısında yer tahsislerine başlanması kararı alınmıştı.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 26.09.2019 23:39
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