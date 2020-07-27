Osmancık OSB’de fabrika inşaatları başladı

Organize Sanayi bölgesindeki yatırımcı firmalar yapı ruhsatı alarak fabrika inşaatını başlattı.

Osmancık OSB'de Tek Yıldız Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti ve Newtex Hazır Giyim Teks. Konf. San. ve Tic. A.Ş. yapı ruhsatı alarak fabrika inşaatlarına start verdi. Diğer yatırımcılar da hafriyat çalışmalarına devam ediyor.

(Haber Merkezi)