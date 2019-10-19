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Osmancık OSB’de arsa tahsisi başladı

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi için bir toplantı yapıldı.

Osmancık OSB’de arsa tahsisi başladı

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi için bir toplantı yapıldı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:53
Osmancık OSB’de arsa tahsisi başladı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı geçtiğimiz gün ilçede gerçekleştirildi.

Stratejik olarak önemli bir konumda olan Osmancık'a kurulan Organize Sanayi Bölgesi için yapılan Müteşebbis Heyeti Toplantısı'nda Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Müteşebbis Heyeti üyeleri de hazır bulundu.

Osmancık OSB’nin faaliyete geçmesi ile birlikte ilçede yeni iş sahaları açılacak ve binlerce kişiye istihdam sağlanacağı vurgulandı. Vali Çiftçi yönetimindeki toplantıda Osmancık OSB'nin durumu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

SAHADA İNCELEME

Vali Mustafa Çiftçi, toplantının ardından Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti üyeleriyle birlikte OSB'deki çalışmaları da yerinde inceledi. Vali Çiftçi'ye Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve heyet üyeleri eşlik etti.

İncelemede Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’nin alt yapısı tamamlanarak yatırımcılara fabrika kurmak üzere arsa tahsisine başlandığı kaydedildi. Vali Mustafa Çiftçi OSB'nin durumu hakkında bilgiler de aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 19.10.2019 00:58
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