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Osmancık OSB'ye fabrika kurulacak

Çorum’un Osmancık İlçesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni yatırımlar için işadamları ile görüşmeler aralıksız devam ediyor.

Osmancık OSB'ye fabrika kurulacak

Çorum’un Osmancık İlçesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni yatırımlar için işadamları ile görüşmeler aralıksız devam ediyor.

11 Ekim 2019 Cuma 22:55
Osmancık OSB'ye fabrika kurulacak

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, bu kapsamda Mekikçi Spor Malzemeleri LDT. ŞTİ. ve STY Otomotiv A.Ş. Sahibi Fatih Çetinkaya ile görüştü.

Firma sahibi Fatih Çetinkaya'nın hem spor malzemeleri alanında hem de otomotiv madeni yağlar alanında üretim yapmak üzere Osmancık OSB'ye fabrika kuracağı bildirildi.

Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, Osmancık OSB ile ilçenin daha da gelişeceğinin altını çizerek, yeni kurulacak olan fabrikanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Gelgör, Mekikçi Spor Malzemeleri LDT. ŞTİ. ve STY Otomotiv A.Ş. Sahibi Fatih Çetinkaya'ya yapacağı çalışmalarda başarılar dilerek, teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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