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Osmancık OSB kısa sürede tamamlanacak

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’nin eksikleri bir bir tamamlanıyor.

Osmancık OSB kısa sürede tamamlanacak

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’nin eksikleri bir bir tamamlanıyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 22:20
Osmancık OSB kısa sürede tamamlanacak

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’nin yönetim binasını tamamlıyoruz. OSB'nin faaliyete geçmesi ile birlikte ilçemizde yeni iş sahaları açılacak, binlerce kişiye istihdam sağlanacaktır” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesi ile birlikte Osmancık’ta yeni iş sahaları açılacak ve binlerce kişiye istihdam sağlanacak. Osmancık ilçesinde 2015 yılında kuruluş kararı ile çalışmalarına başlanan Organize Sanayi Bölgesi’nde yönetim binasının yapımı devam ediyor.

Stratejik olarak önemli bir konumda olan Osmancık’ta OSB’ye yoğun ilginin olacağı tahmin ediliyor. Osmancık OSB’nin yönetim binası için hazırlanan projeye Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 750 bin TL hibe verildiği, yönetim binasının tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

Öte yandan Osmancık OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı’na Vali Mustafa Çiftçi de katıldı. Valilik Toplantı Salonu’ndaki görüşmede gündem maddeleri ele alındı.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ayrıca Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün de katılımıyla bir toplantı daha yaptı. Yapılan toplantıda OSB’nin kısa sürede tamamlanması için sürecin hassasiyetle yürütüldüğü vurgulandı. Toplantıda ayrıca önemli bir kalkınma hamlesi olan Osmancık OSB’nin Osmancık ve bölgesine ekonomik anlamda büyük değer sağlayacağı üzerinde duruldu.

(Volkan SINAYUÇ)

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