Osmancık Ömer Derindere MYO’da bahar şenliği 

Şenlikler kapsamında Osmancık Ömer Derindere MYO’da 8 farklı etkinlik yapıldı. Geleneksel Türk Okçuluğu tanıtımı ile başlayan etkinliklerde İlkyardım Bilinçlendirme eğitimi, Kızılay Kan Bağışı, Bölümler Arası Bilgi Yarışması, Futbol Turnuvası, Voleybol Turnuvası, Masa Tenisi Turnuvası, Basketbol Turnuvası, Langırt Turnuvası ve Osmancık Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü katkıları ile Tenis Turnuvası yapıldı.

Osmancık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkıları ile Osmancık Damatoğlu İlk ve Orta Okulu ziyaretinde bulunulan şenliklerde öğrenciler gönüllerince eğlendi.

2022 Yılı Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyalarının verilmesi için bir program yapılırken, müzik eğlence programında yapılan küçük yarışmalarla da öğrenciler heyecan dolu anlar yaşadı. Şenlikler kapsamında akşam saatlerinde yapılan canlı müzikle hoşça vakit geçiren öğrenciler son olarak Açık Hava Türk Sineması Gecesi’nde film izledi.

Okuldan yapılan açıklamada şenliklerde emeği geçen tüm akademik ve idari personel ile katkıları bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

