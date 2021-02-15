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Osmancık Kütüphanesi'ne başarı belgesi

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde bulunan İlçe Halk Kütüphanesi başarılı çalışmalarından dolayı belge almaya hak kazandı.

Osmancık 15.02.2021, 19:43
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Osmancık Kütüphanesi'ne başarı belgesi

Osmancık İlçe Halk Kütüphanesi yaptıkları çalışmalardan dolayı Çorum Valiliği tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Osmancık İlçe Halk Kütüphanesi yetkileri, “Bizi bu belge ile onore eden Valimiz Mustafa Çiftçi’ye Çorum İl Kültür Turizm Müdürümüz Sümeyra Şengül' e teşekkür ederiz” dediler.

(Haber Merkezi)

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