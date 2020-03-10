Osmancık Kent Konseyi toplandı

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci'nin de katıldığı toplantıda Kent Konseyi Başkanı Ayhan Yılmaz Eravcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selma Çetindere, Aysel Bulduk, Murat Haykır, Mustafa Potuk, Murat Gökgöz, İhsan İpek ve Mehmet Yonar hazır bulundu.

Osmancık Kent Konseyi 2020 bütçesinin yapılan görüşmeler sonucunda 200 bin TL olmasına karar verilerek alınan kararın bir suretinin Osmancık Belediyesi’ne bildirilmesi de kararlaştırıldı. Yapılan görüşme sonrasında Osmancık şehir merkezindeki tarihi çitlembik ağaçlarının biyografisinin çıkarılması, halkın talebi üzerine Osmancık şehir merkezinde bulunan tarihi çitlembik ağaçlarının yaşları ile ilgili biyografilerinin çıkarılarak ağaçların üzerine metal plakalarla yazılmasına oy birliği ile karar verildi.

(Haber Merkezi)